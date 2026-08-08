Gustavo Santos

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Vídeo de la lectura del pregón de las fiestas de la Peregrina de Pontevedra 2026

Este mediodía, en una jornada marcada por la temperatura de agosto, la plaza de España de Pontevedra dejó de ser un simple lugar de paso para convertirse en el epicentro de la comarca. Comenzó la semana grande en honor a la Virxe Peregrina, y lo hizo con esa mezcla imposible de orden y desorden controlado que solo se da en las grandes ocasiones. Sobre el solado se cruzaron las pañoletas, dengues y chalecos del traje tradicional de los más pequeños —apretados contra los ramos de flores que ofrendarán en breve en el santuario— con las camisetas de colores de las peñas, las familias apiñadas y la mirada atónita de algún turista que no terminaba de entender cómo una ciudad entera puede cambiar de pulso en cuestión de minutos. Entre la multitud sobresalían también las manos curtidas de quienes cada año asumen la responsabilidad de trasladar la carroza de la patrona.