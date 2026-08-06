Rafa Vázquez

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Los toros de Alcurrucén ya están en Pontevedra para abrir la feria taurina de La Peregrina 2026

Los toros de la ganadería Alcurrucén ya descansan en los corrales de la plaza de toros de Pontevedra tras ser desembarcados y superar el reconocimiento veterinario previo. Los ejemplares de la divisa de la familia Lozano serán los encargados de abrir el abono de la feria de La Peregrina 2026 este próximo sábado, 8 de agosto, a las 19 horas. Más información