Rafa Vázquez

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Las Fiestas de la Peregrina calientan motores

Las Fiestas de la Peregrina ya empiezan a sentirse en Pontevedra. A falta de que el recinto ferial abra oficialmente sus puertas este viernes 7 de agosto, los trabajos de montaje avanzan estos días a buen ritmo tanto en la Alameda como en la calle Raíña Vitoria, donde permanecerán instaladas las atracciones y puestos hasta el próximo 17 de agosto, siendo una de las partes más aclamadas del periodo, además de las diferentes celebraciones religiosas, conciertos, pasacalles o pregón.