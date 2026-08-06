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Las Fiestas de la Peregrina calientan motores

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Rafa Vázquez

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Las Fiestas de la Peregrina calientan motores

Rafa Vázquez

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Las Fiestas de la Peregrina ya empiezan a sentirse en Pontevedra. A falta de que el recinto ferial abra oficialmente sus puertas este viernes 7 de agosto, los trabajos de montaje avanzan estos días a buen ritmo tanto en la Alameda como en la calle Raíña Vitoria, donde permanecerán instaladas las atracciones y puestos hasta el próximo 17 de agosto, siendo una de las partes más aclamadas del periodo, además de las diferentes celebraciones religiosas, conciertos, pasacalles o pregón.

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