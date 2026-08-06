Rafa Vázquez

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La comida casera para llevar gana protagonismo en verano

El verano cambia muchos hábitos, también los relacionados con la cocina. Con más horas fuera de casa, menos ganas de encender los fogones y la búsqueda de opciones cómodas, pero de calidad, los establecimientos de comida para llevar se convierten en una alternativa cada vez más presente en Pontevedra. Lejos de limitarse a una solución rápida, estos negocios reivindican una oferta basada en productos caseros, frescos y preparados con mimo. Más información