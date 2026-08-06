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La comida casera para llevar gana protagonismo en verano

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Rafa Vázquez

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La comida casera para llevar gana protagonismo en verano

Rafa Vázquez

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El verano cambia muchos hábitos, también los relacionados con la cocina. Con más horas fuera de casa, menos ganas de encender los fogones y la búsqueda de opciones cómodas, pero de calidad, los establecimientos de comida para llevar se convierten en una alternativa cada vez más presente en Pontevedra. Lejos de limitarse a una solución rápida, estos negocios reivindican una oferta basada en productos caseros, frescos y preparados con mimo. Más información

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