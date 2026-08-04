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Nicky Jam reúne a más de 10.000 personas en Costa Feira

Nicky Jam se lució en el escenario del festival Costa Feira ante más de 10.000 personas y convirtió Sanxenxo en uno de los grandes epicentros de la música urbana del verano. Desde su aparición en el escenario, Nicky Jam recorrió una trayectoria fundamental para comprender la evolución y la expansión internacional del reguetón, enlazando éxitos como “Hasta el amanecer”, “Travesuras” y “X” con una producción de gran formato, visuales y efectos especiales. Más información