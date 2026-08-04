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Descubren en Santa Clara un convento permeable a rutas comerciales, desmontando el mito de la clausura

Descubren en Santa Clara un convento permeable a rutas comerciales, desmontando el mito de la clausura

Pedro Mina

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Descubren en Santa Clara un convento permeable a rutas comerciales, desmontando el mito de la clausura

Pedro Mina

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El sigilo religioso durante más de siete siglos ha dejado paso en el convento de Santa Clara a la tierra removida, la humedad de piedra expuesta tras décadas de penumbra y al trajín pausado de quienes manejan el bisturí sobre la historia. En una de las salas de procesado de material, donde la luz cae sobre decenas de lajas e inventarios, el estudio de las cerámicas marca el ritmo de la mayor intervención arqueológica que afronta Galicia en la actualidad. Más información

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