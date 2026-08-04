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Un accidente en la N550 a la entrada de Pontevedra deja dos heridos

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Dos personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, en un accidente de tráfico registrado este martes en la carretera N-550, a la altura del kilómetro 125, en la entrada a Pontevedra. Según informa el 112 Galicia, el siniestro se produjo cuando un vehículo se salió de la vía por causas que se investigan y terminó chocando contra otro turismo. Como consecuencia del impacto, el segundo coche fue desplazado hasta empotrarse contra el cierre de una vivienda. Más información