Rafa Vázquez

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El albergue público de Pontevedra está repleto de peregrinos esperando por un sitio

El Camino Portugués por la costa alcanza el récord de peregrinos registrando un total de más de 63.110 entre los meses de enero y julio. Llegados desde muy diferentes lugares, algunos repiten, pero la gran mayoría viven su primer recorrido hasta Santiago de Compostela descubriendo unos lugares y un recibimiento en ocasiones inesperados. Más información