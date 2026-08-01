Rafa Vázquez

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El ciclo Son de Marín extendió este sábado la música por las calles y plazas de la villa

La mañana comenzó con el ir y venir de Zumby Kids, Os de Marín, Os Chaneiros, Gaiteiros de Carballido, Airiños de San Xulián y Cantareir@s de Marín. Sus actuaciones fueron trazando un recorrido musical por el centro urbano, al que se sumaron después Fentos e Frouma, la armónica de Antonio Peixoto, As Ferriñas, Trompos ós Pés y Pandereteiras Luzada. La música tradicional se mezcló así con el murmullo de las terrazas, las conversaciones de los vecinos y el movimiento habitual de un sábado de verano. Más información