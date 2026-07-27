Rafa Vázquez

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

La playa fluvial de Pontevedra, una alternativa al calor sin salir de la ciudad

El atractivo de la playa fluvial va más allá del baño. El paseo que bordea el río, las amplias zonas verdes y la posibilidad de combinar una jornada de descanso con un paseo o una comida al aire libre hacen que el espacio mantenga una gran actividad durante toda la temporada estival. A ello se suman unas instalaciones que facilitan la estancia de los usuarios y un entorno natural que muchos consideran uno de los grandes privilegios de la ciudad. Más información