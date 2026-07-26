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La Festa do Carneiro ao Espeto de Moraña reúne a 3.200 comensales para degustar 200 carneros
Más de 200 carneros, alrededor de 3.200 comensales y una treintena de personas trabajando junto al fuego. Esas son las cifras de una nueva edición de la Festa do Carneiro ao Espeto de Moraña, una celebración que ha convertido una comida iniciada con apenas cuatro piezas en uno de los grandes acontecimientos gastronómicos del verano en la provincia de Pontevedra. Más información
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