Pedro Mina

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El barrio pontevedrés de O Burgo celebra la jornada central de las fiestas de Santiaguiño

El barrio pontevedrés de O Burgo vive este sábado, 25 de julio, la jornada central de las fiestas de Santiaguiño en coincidencia con el Día de Galicia. Tras la tradicional y concurrida procesión celebrada en la tarde de ayer para la recogida de las uvas y el maíz en el entorno de A Santiña, la imagen del santo salió de nuevo a la calle este mediodía ataviada con las primeras espigas y los racimos entregados por los vecinos, testimonio vivo de una devoción fuertemente arraigada a orillas del Lérez. Más información