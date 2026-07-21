Pedro Mina

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El souvenir que conquista a los turistas en Pontevedra es el producto tradicional, con la decoración y lo gastronómico como protagonistas

Es la temporada fuerte para las tiendas de souvenirs y regalos, que dependen de los turísticos meses de verano para aumentar sus ingresos. La situación de Pontevedra es bien distinta a la de Santiago, con su masificación y la extendida presencia de comercios puramente turísticos. En la capital de provincia, las tiendas necesitan diferenciarse e incluso dependen de otras facetas para mantener su rentabilidad. Más información