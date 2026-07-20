Rafa Vázquez

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La Feria Taurina de la Peregrina abre la venta de abonos en Pontevedra

La Feria Taurina de la Peregrina 2026 ha iniciado ese lunes el periodo de adquisición preferente de entradas para los dos festejos programados este verano en la Plaza de Toros de Pontevedra. Durante cuatro jornadas, hasta el 23 de julio, los aficionados podrán retirar sus localidades con un descuento del 10 % sobre el precio oficial en la taquilla del coso pontevedrés.