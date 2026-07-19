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Desarticulada una violenta banda de cinco vigueses: maniataban a los empleados para robar en bares

La Guardia Civil de Pontevedra ha desarticulado, en el marco de la Operación Troya, un peligroso grupo criminal especializado en asaltos violentos a establecimientos hosteleros. Sus integrantes, todos vigueses, actuaban de madrugada, encapuchados y armados con pistolas y cuchillos. La intervención da por desmantelada una banda organizada que había sembrado el miedo en el sector hostelero del sur de la provincia, según destaca la Comandancia. Más información