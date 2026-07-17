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Pontevedra despliega un punto limpio móvil para acercar el reciclaje a los barrios

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Rafa Vázquez

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Pontevedra despliega un punto limpio móvil para acercar el reciclaje a los barrios

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El concello de Pontevedra pondrá en marcha este lunes un punto limpio móvil que recorrerá 10 ubicaciones de la ciudad, buscando facilitar el reciclaje de pequeños residuos domésticos a los pontevedreses. El servicio funciona los cinco días de la semana, en horario de 15:00 a 20:30 horas, pero alternando su presencia entre semanas pares e impares. Es decir, cada 14 días, aproximadamente, regresará a cada punto donde se coloque.

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