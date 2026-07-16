Rafa Vázquez / Nicolás Davila / Edgar Melchor

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Marín celebra su Día del Carmen con ofrendas florales y la tradicional procesión marítima

Los más devotos se arremolinaban ya en el Nuevo Templo para presenciar en primer plano la ofrenda floral a la virgen y una multitud se sumó después en la procesión terrestre y marítima desde la iglesia hasta el puerto de Marín. Los marinenses vivían así la jornada central de sus Festas do Carme, una tradición muy arraigada en la localidad, que celebraba con gran devoción uno de sus festivos locales del año. Más información