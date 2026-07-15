Rafa Vázquez

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El Pontevedra CF inicia los entrenamientos de la temporada 26/27

El Pontevedra CF ya está en marcha. El equipo granate completó este miércoles su primer entrenamiento de la temporada 2026/27 con una plantilla profundamente renovada, nueve incorporaciones sobre el césped y todavía «tres o cuatro fichajes pendientes», según aseguró Rubén Domínguez. El técnico ourensano afronta así la construcción de un nuevo bloque para competir por segundo año consecutivo en Primera Federación. Más información