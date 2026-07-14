Rafa Vázquez

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Luis López hace balance de sus tres años al frente de la Diputación de Pontevedra

Luis López reivindicó sus tres años al frente de la Diputación de Pontevedra con un balance sustentado en más de 2.000 actuaciones promovidas y 600 millones de euros movilizados en los municipios de la provincia. El presidente provincial presentó la cercanía y la cooperación con los ayuntamientos como los principales sellos de su mandato y aseguró que su gobierno «cambió para siempre» el funcionamiento de la institución. Más información