Rafa Vázquez

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Un camión de residuos vacía su carga en plena calle al comenzar a arder en Pontevedra

Los Bomberos de Pontevedra trabajan en la extinción de un incendio declarado este martes en un camión del servicio de residuos cuya carga comenzó a arder cuando circulaba por la avenida de Marín, muy cerca ya de la rotonda con Manuel del Palacio. El conductor del vehículo, al detectar que la carga echaba humo, vació la basura en la calle para evitar que las llamas llegaran al camión. Se trata sobre todo de papel recogido en los contenedores de reciclaje. Más información