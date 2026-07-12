Pedro Mina

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Mundial de Colchonetas en A Panadeira

La prueba volvió a dividirse por edades, con carreras para niños de 0 a 9 años, jóvenes de 10 a 14 y adultos. Entre los más rápidos de la jornada figuraron Klaus Müller Rodríguez, Gracia Gervás, Antía Rovira Busto, Brais Rovira Busto y Roi Lores Martínez en la categoría infantil; Mau Guezuraga, Rudolf Müller Rodríguez, Preston Mezger Acuña, Roque Gómez Aguín y Dino Abad Fernández, entre los jóvenes, y Ringo Deza Sáez, Paula Torres Fajardo, Ricardo Lino García, Iñaki Gómez Lanzagorta y Alfonso Beatonte Castro, en adultos.