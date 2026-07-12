Pedro Mina

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La Baixa das Bestas de Moraña vuelve a reunir a cientos de personas en el curro de Amil

El curro de Amil volvió a acoger este domingo una de las citas más importantes del patrimonio inmaterial gallego: la rapa das bestas. En el recinto se volvió a llevar a cabo la labor de saneamiento y control de las manadas de caballos y bestias que viven libres en el monte Acibal, en Moraña, lo que confirma un arraigado interés por la preservación del entorno natural, presente durante todo el año.