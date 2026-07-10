Imagen: Rafa Vázquez / Edición: Eli Regueira

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Dos estaciones para reparar e inflar bicicletas

Pontevedra cuenta desde el viernes con dos nuevas estaciones públicas de reparación e inflado de bicicletas, localizadas en la Plaza da Ponte do Burgo y en la rúa do Gorgullón. El concelleiro de Servizos Urbanos Básicos, Xaquín Moreda, presentó los nuevos equipamientos, que buscan ofrecer un servicio de apoyo a los ciclistas en dos de los principales puntos de paso hacia las rutas más frecuentadas del municipio. Más información