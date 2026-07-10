Imagen: Rafa Vázquez / Edición: Eli Regueira

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Curso intensivo internacional de danza

Pontevedra, cantera de la danza internacional. La escuela de danza Vaganova de Pontevedra celebra en el Pazo da Cultura un curso intensivo internacional con 68 alumnos de varios países. Durante tres semanas, los participantes reciben formación técnica, artística y física de siete profesores de prestigio a través del “North Spain Ballet Summer Intensive”. Jessica Seys, coordinadora del programa, valora especialmente la colaboración del Concello de Pontevedra para poder llevar a cabo esta iniciativa sobre un escenario real. Más información