Rafa Vázquez

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Arranca la venta de lotería de Navidad

Las administraciones de lotería de Pontevedra ya han comenzado con la venta de los décimos para el sorteo extraordinario de la lotería de Navidad del 22 de diciembre. En esta campaña, que arranca, como viene siendo habitual, a finales de junio, en las administraciones consultadas coinciden en que son los turistas los protagonistas de las ventas en estos primeros días, mientras que los residentes habituales suelen esperar al otoño, o incluso a los últimos días antes del sorteo, para adquirir sus décimos.