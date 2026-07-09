Rafa Vázquez

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La Unidad de Caballería de la Policía Nacional volverá a velar por los montes gallegos

La Unidad de Caballería de la Policía Nacional vuelve este verano a Galicia para reforzar la prevención y detección de incendios forestales y la seguridad en el Camiño de Santiago. El dispositivo fue presentado este jueves en Pontevedra por el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, y el oficial José Antonio Fontecha. Losada agradeció la labor policial y apeló a la colaboración de todas las administraciones contra el fuego. Fontecha explicó que la unidad, con 20 agentes y 12 caballos entre Santiago y Pontevedra, accede a zonas donde no llegan vehículos, detecta fuegos y presta apoyo a peregrinos hasta agosto. Más información