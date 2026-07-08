Gustavo Santos

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Luz Fernández vende propiedades donde el valor va mucho más allá del precio

Luz Fernández, al frente de Galicia Properties&Investments, defiende una nueva mirada sobre el mercado inmobiliario gallego, basada más en el valor que en el precio. La firma trabaja con propiedades singulares: casas indianas, pazos, viviendas con historia o activos con potencial inversor. Así, en esta oficina, ubicada en la calle Virgen del Camino de Pontevedra, Luz Fernández y su socia Ester Guilabert se mueven en una horquilla amplia, con propiedades que arrancan aproximadamente entre los 600.000 y los 700.000 euros y pueden llegar a los 2,5 ó 3 millones. Arquitecta de formación y gallega retornada, detectó una demanda creciente de clientes nacionales y extranjeros atraídos por Galicia. Su proyecto combina sensibilidad patrimonial, visión empresarial e inversión, con especial foco en las Rías Baixas. Más información