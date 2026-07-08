Rafa Vázquez

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El destape del Gafos ante los colegios estará finalizado para el nuevo curso

El tramo del río de Os Gafos ante los centros educativos en Campolongo estará destapado y listo para el paso peatonal para el nuevo curso. Así lo confirmó este miércoles el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, que visitó las obras de renaturalización en el barrio, una actuación que se encuentra todavía en su fase inicial pero que avanza «al ritmo previsto», según destacó el regidor. Lores estuvo acompañado durante la visita por los concejales César Mosquera y Xaquín Moreda, así como por los directores de obra, Mateo Villaverde y Marta Doval, a quienes definió como profesionales «muy implicados y muy competentes» en una intervención que calificó de «apetecible» por su singularidad, aunque también «de mucha complejidad».