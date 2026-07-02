Gustavo Santos

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Pablo Méndez Performance encara un verano lleno de actuaciones y eventos por varios puntos de España

Pablo Méndez Performance afronta una temporada clave, con un verano cargado de giras, actuaciones y eventos por distintos puntos de España, especialmente en Galicia. Entre sus propuestas destaca "Quimera", un espectáculo familiar de teatro de calle que combina malabares, acrobacias y una cuidada puesta en escena visual. La compañía pontevedresa, formada por unas 30 personas de manera estable y hasta 80 o 100 colaboradores en los meses de mayor actividad, demuestra su capacidad para coordinar varias giras simultáneas y convertir cada actuación en el resultado de un largo trabajo previo de diseño, confección, ensayo, transporte y montaje. Más información