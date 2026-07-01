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La playa de O Laño, en Poio, luce por vez primera la bandera azul

El municipio de Poio vivió este miércoles un momento histórico con el izado de la primera Bandera Azul en la playa de O Laño, un reconocimiento que distingue la calidad ambiental, la seguridad, la accesibilidad y los servicios de este arenal.

El alcalde, Ángel Moldes, destacó durante el acto la importancia de este distintivo para el municipio y puso en valor el trabajo realizado para hacer posible este reconocimiento. "Estamos muy orgullosos de este izado histórico de la Bandera Azul en la playa de O Laño. Es un distintivo que reconoce la calidad de un arenal muy utilizado, no solo por los vecinos de Samieira, sino también por personas de todo el municipio y por muchos visitantes. O Laño es un entorno único que merecía ondear por primera vez esta bandera", señaló. La playa cuenta además con el distintivo de Sendero Azul, consolidándose como uno de los espacios naturales de referencia del litoral de Poio. Más información