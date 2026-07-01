Gustavo Santos

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El Museo de Pontevedra acoge este verano un amplio programa de talleres

La Diputación de Pontevedra vuelve a ofrecer desde este miércoles en el Museo de Pontevedra un amplio programa de talleres infantiles para las mañanas de los meses de julio y agosto. Son cuatro talleres con diferentes dinámicas y para dos de ellos, que se desarrollarán en grupos diarios, aún quedan plazas: son uno de animación stop motion a partir de dibujos de Castelao, con turnos ayer, mañana y el viernes de esta semana y del martes al viernes de la próxima, y uno de origami floral, en el que quedan plazas el 17 de julio y el del 5 al 7 de agosto. Más información