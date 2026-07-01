Eli Regueira

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Dañada en Sanxenxo la fachada de una heladería

Parte de la fachada de una heladería del paseo de Silgar ha resultado dañada a consecuencia del incendio en un cuadro eléctrico exterior, según ha informado el Concello de Sanxenxo. El fuego, que fue sofocado por el Servizo Municipal de Emerxencias, se registró alrededor de las 18.30 horas y no hay daños personales. Además del cuadro eléctrico resultó afectado parcialmente el balcón de una vivienda situada encima de la heladería. Más información