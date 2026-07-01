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Cerponzóns dignifica a lingua galega e recupera a historia dos devanceiros nun panteón familiar

Cerponzóns dignifica a lingua galega e recupera a historia dos devanceiros nun panteón familiar

Rafa Vázquez

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Cerponzóns dignifica a lingua galega e recupera a historia dos devanceiros nun panteón familiar

Rafa Vázquez

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A Asociación Veciñal O Chedeiro impulsa en San Vicenzo de Cerponzóns a colocación dun código QR nun panteón familiar para recuperar a historia dos devanceiros e dignificar a lingua galega no cemiterio. É unha iniciativa da Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística de Galicia e estrearase este domingo coa familia de Juan José Esperón Recarey, veciño, escritor e secretario do colectivo veciñal. Más información

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