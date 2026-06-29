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SEO BirdLife acerca los secretos de vencejos, aviones y golondrinas en un taller y paseo para avistar ejemplares por Pontevedra

SEO BirdLife acerca los secretos de vencejos, aviones y golondrinas en un taller y paseo para avistar ejemplares por Pontevedra

Gustavo Santos

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SEO BirdLife acerca los secretos de vencejos, aviones y golondrinas en un taller y paseo para avistar ejemplares por Pontevedra

Gustavo Santos

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SEO BirdLife ofreció una interesante actividad en colaboración con el Concello de Pontevedra en la que descubrió el mundo de los vencejos, aviones y golondrinas a la población. Con un lleno absoluto en las inscripciones de esta primera edición, que incluyó charla y salida para avistamiento por el centro de la ciudad, los participantes aprendieron curiosidades sobre estas aves y la importancia de preservar su existencia. Guiaron al grupo Gustavo Ferreiro y Encarna González.

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