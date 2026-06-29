Secciones

Es noticia
Última hora VenezuelaDependencia GaliciaConflictos docentesReto viviendaBandas latinasPlus Bomberos XuntaCelta: deberes pendientes
instagramlinkedin
Pontevedra pone a prueba a los vecinos con la ruleta del reciclaje

Pontevedra pone a prueba a los vecinos con la ruleta del reciclaje

Gustavo Santos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pontevedra pone a prueba a los vecinos con la ruleta del reciclaje

Gustavo Santos

RRSS WhatsAppCopiar URL

Saber separar bien los residuos sigue generando dudas en Pontevedra, especialmente cuando entran en juego el contenedor amarillo, el de vidrio o el nuevo hábito de depositar los biorresiduos en el colector marrón. Para aclararlas a pie de calle, la campaña informativa «O novo é separar» ha instalado una carpa con una ruleta de colores que pone a prueba a los vecinos sobre dónde debe ir cada residuo. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents