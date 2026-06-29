Gustavo Santos

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Pontevedra pone a prueba a los vecinos con la ruleta del reciclaje

Saber separar bien los residuos sigue generando dudas en Pontevedra, especialmente cuando entran en juego el contenedor amarillo, el de vidrio o el nuevo hábito de depositar los biorresiduos en el colector marrón. Para aclararlas a pie de calle, la campaña informativa «O novo é separar» ha instalado una carpa con una ruleta de colores que pone a prueba a los vecinos sobre dónde debe ir cada residuo. Más información