Cedido

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El VIII Encontro de Entroidos reunió en Riomaior las máscaras más singulares de la popular fiesta

Las tradiciones más singulares del Entroido tradicional desfilaron en Riomaior durante el VIII Encontro de Entroidos de Vilaboa, una cita que reunió a grupos de Galicia, Cantabria y Portugal y que reforzó el papel del municipio como punto de encuentro de las mascaradas más emblemáticas de la península. Más información