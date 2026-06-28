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El VIII Encontro de Entroidos reunió en Riomaior las máscaras más singulares de la popular fiesta

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El VIII Encontro de Entroidos reunió en Riomaior las máscaras más singulares de la popular fiesta

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Las tradiciones más singulares del Entroido tradicional desfilaron en Riomaior durante el VIII Encontro de Entroidos de Vilaboa, una cita que reunió a grupos de Galicia, Cantabria y Portugal y que reforzó el papel del municipio como punto de encuentro de las mascaradas más emblemáticas de la península. Más información

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