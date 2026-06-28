Guardia Civil

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Así fue la reconstrucción del atropello mortal de un hombre por un camión en la carretera de Vilagarcía

La investigación por el atropello mortal ocurrido el pasado 22 de abril en la PO-531, en el entorno de O Vao, dio un nuevo paso con la reconstrucción judicial de los hechos en el punto kilométrico 1,200 de esta carretera, en sentido Vilagarcía. La diligencia, practicada sobre el terreno, buscó recrear con la mayor precisión posible la secuencia previa y posterior al impacto que acabó con la vida de un trabajador vigués de 48 años y por la que permanece investigado un camionero de Vilagarcía de Arousa, de 53 años, como presunto autor de un delito de homicidio. Más información