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Amalia Bóveda reaparece en el Museo de Pontevedra en el concierto de la Coral Polifónica

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Gustavo Santos

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Amalia Bóveda reaparece en el Museo de Pontevedra en el concierto de la Coral Polifónica

Gustavo Santos

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La hija de Alexandre Bóveda, Amalia Bóveda, asistió ayer al Museo de Pontevedra para presenciar el concierto de la Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra organizado con motivo de la exposición «Castelao. A derradeira leición do mestre», una cita cargada de simbolismo por la relación histórica entre Castelao, Bóveda y la propia agrupación coral. Su presencia cobró especial relevancia después de que días atrás decidiese no acudir a la inauguración oficial de la muestra, en protesta por la presencia institucional de representantes a los que reprochó su posición en materia de memoria democrática. Más información

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