Gustavo Santos

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Amalia Bóveda reaparece en el Museo de Pontevedra en el concierto de la Coral Polifónica

La hija de Alexandre Bóveda, Amalia Bóveda, asistió ayer al Museo de Pontevedra para presenciar el concierto de la Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra organizado con motivo de la exposición «Castelao. A derradeira leición do mestre», una cita cargada de simbolismo por la relación histórica entre Castelao, Bóveda y la propia agrupación coral. Su presencia cobró especial relevancia después de que días atrás decidiese no acudir a la inauguración oficial de la muestra, en protesta por la presencia institucional de representantes a los que reprochó su posición en materia de memoria democrática. Más información