Gustavo Santos

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«Con Franco NON viviamos mellor»: Pontevedra alza la voz contra la represión en un multitudinario Orgullo

El parque de As Palmeiras se convirtió este sábado en el epicentro del Orgullo en Pontevedra, con una jornada que combinó música, ambiente festivo, actividades para todos los públicos y reivindicación LGTBIQ+. La Festa do Orgullo PTV+ 2026 reunió desde el mediodía a decenas de personas en un espacio abierto y diverso, en el que no faltaron las banderas arcoíris, los encuentros vecinales, los puestos informativos y las actuaciones en directo, en un ambiente marcado por la convivencia. Más información