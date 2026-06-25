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Inauguración de la exposición de Castelao «A derradeira leición do mestre»

Inauguración de la exposición de Castelao «A derradeira leición do mestre»

Gustavo Santos

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Inauguración de la exposición de Castelao «A derradeira leición do mestre»

Gustavo Santos

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El Edificio Castelao del Museo de Pontevedra inauguró este jueves la exposición de Castelao «A derradeira leición do mestre».Permanecerá accesible de forma gratuita hasta el 27 de septiembre, y representa un hito irrepetible: es la segunda vez que la obra cruza el Atlántico y, muy probablemente, la última oportunidad de contemplarla en suelo gallego antes de regresar a su hogar permanente en el Centro Galicia de Buenos Aires. Más información

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