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Las ópticas de Pontevedra alertan de los riesgos de comprar gafas de sol sin homologar

Las ópticas de Pontevedra alertan de los riesgos de comprar gafas de sol sin homologar

Gustavo Santos

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Las ópticas de Pontevedra alertan de los riesgos de comprar gafas de sol sin homologar

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Proteger los ojos del sol no depende solo de llevar unas gafas oscuras. Las ópticas de Pontevedra advierten de que, con la llegada del verano, crece la venta de gafas de sol, pero también la necesidad de recordar que no todas ofrecen la misma seguridad. La clave, insisten, está en comprar lentes homologadas, con certificado europeo y control sanitario, capaces de filtrar la radiación ultravioleta y garantizar una visión correcta. Más información

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