¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
El asalto a un hotel de Sanxenxo destapa una banda especializada en robos a bancos por toda España
El robo con violencia e intimidación cometido en marzo de 2025 en un hotel de Sanxenxo fue el punto de partida de una investigación que ha permitido desarticular una organización criminal especializada en robos a bancos por todo el territorio nacional. La operación, desarrollada de forma conjunta por la Guardia Civil y la Policía Nacional, se ha saldado con la detención de seis personas, todas ellas con gran experiencia en este tipo de delitos. Más información