Secciones

Es noticia
San Juan 2026Frente de Ayuso con GaliciaAdiós al «Nicola» en VigoLelo, historia del boxeoNormas pisos turísticosConxemarDirecto incendios y ola de calor
instagramlinkedin
El asalto a un hotel de Sanxenxo destapa una banda especializada en robos a bancos por toda España

El asalto a un hotel de Sanxenxo destapa una banda especializada en robos a bancos por toda España

Policía Nacional

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El asalto a un hotel de Sanxenxo destapa una banda especializada en robos a bancos por toda España

Policía Nacional

RRSS WhatsAppCopiar URL

El robo con violencia e intimidación cometido en marzo de 2025 en un hotel de Sanxenxo fue el punto de partida de una investigación que ha permitido desarticular una organización criminal especializada en robos a bancos por todo el territorio nacional. La operación, desarrollada de forma conjunta por la Guardia Civil y la Policía Nacional, se ha saldado con la detención de seis personas, todas ellas con gran experiencia en este tipo de delitos. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents