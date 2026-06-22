Rafa Vázquez

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El cuadro de Castelao 'A derradeira leición do mestre' ya se exhibe en Pontevedra

No es solo pintura, es un trozo de la memoria civil de Galicia que regresa, 80 años después, al lugar donde germinaron sus razones. El Museo expondrá a partir del próximo día 25 el lienzo monumental «A derradeira leición do mestre», la obra cumbre que Alfonso Daniel Rodríguez Castelao pintó en el exilio bonaerense en 1945 y que condensa el dolor, la expatriación y la dignidad de Galicia. Su llegada a la Boa Vila no ha sido un trámite administrativo más, sino el cumplimiento de «una ilusión largamente buscada y que hemos logrado que se haga realidad», en palabras de la directora de la institución, Ángeles Tilve. Más información