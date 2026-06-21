Rafa Vázquez

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

La agrupación Celme abrió el exterior del Pazo provincial a la música y al baile tradicional

Durante una hora y media, de 12.30 a 14.00 horas, el entorno de la Diputación acogió una actuación en la que la música funcionó como hilo conductor de un viaje por la identidad gallega. Gaitas, tambores, bombos, panderetas, acordeones y otros instrumentos populares acompañaron un repertorio que combinó piezas instrumentales, cantos de pandereteiras y danzas interpretadas por parejas mixtas, con el traje tradicional como parte esencial de la puesta en escena. Más información