Rafa Vázquez

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Fronteras inventadas en Pontevedra para defender el derecho al refugio

Pontevedra salió a la calle para imaginar un mundo con menos fronteras y más acogida. Sobre un gran mapa desplegado en Benito Corbal, la asociación Boa Vida invitó a vecinos y viandantes a crear sus propios países, bautizarlos con palabras elegidas por ellos y dibujar límites nuevos, simbólicos, lejos de los muros reales que empujan a miles de personas a vivir lejos de su casa. Más información