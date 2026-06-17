Gustavo Santos

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El icónico cuadro de Castelao «A derradeira leición do mestre» ya está en Pontevedra a espera de ser expuesto

El Edificio Castelao vivió este miércoles el regreso a Galicia de un símbolo, el reencuentro de la memoria gallega con su propio espejo. «A derradeira leición do mestre», la obra cumbre que Alfonso Daniel Rodríguez Castelao pintó en 1945 en el exilio bonaerense, ya descansa en la ciudad del Lérez. El vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez, no ocultaba que se trata de «un día de enorme ledicia, porque é un gran obra. Chega a Pontevedra despois de moitísimo traballo, de moitísimos trámites», un cuadro icónico que se expondrá durante dos meses en el Museo, donde podrá observarse la obra completa del artista, político y galleguista, tras más de 30 meses de diplomacia cultural. Más información