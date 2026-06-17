Gustavo Santos

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Se busca en Ponte Caldelas y alrededores a un hombre de 43 años que secuestró al bebé que tiene con su expareja, a la que agredió

La Guardia Civil mantiene abierto un amplio dispositivo de búsqueda en Ponte Caldelas y alrededores del hombre de 43 años que el martes secuestró al bebé que tiene en común con su expareja, a la que agredió. Afortunadamente, el menor ya se encuentra a salvo, después de que su captor lo abandonase en un camino. También la mujer que, tal y como indican a FARO fuentes policiales, se encuentra protegida con su hijo. Sobre él pesa una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión por otro caso. Más información