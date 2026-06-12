Rafa Vázquez / Hugo de Dios / Edgar Melchor

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El IES Frei Sarmiento celebra la primera Gala dos Premios Garavata

La sala no olía a estreno de Hollywood, pero casi. Había nervios, fotos, palomitas, vestidos de gala, música en directo y una pantalla grande esperando a que empezaran a desfilar las historias creadas por el alumnado. La I Gala dos Premios Garavata reunió este jueves a estudiantes de 1º de Bachillerato de Cultura Audiovisual en una mañana de cine hecha desde dentro con sus cortometrajes, sus carteles, sus presentadoras, sus aplausos y sus propias estatuillas.