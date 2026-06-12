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Encuentro de exjugadores del Atlético Pontevedrés

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Rafa Vázquez

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Encuentro de exjugadores del Atlético Pontevedrés

Rafa Vázquez

Pontevedra
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El fútbol no siempre acaba en el césped. A veces, los vínculos de aquellos que compartieron un escudo durante un tiempo determinado en un terreno de juego se mantienen con los años. Este es el caso del Atlético Pontevedrés y sus exjugadores, que pese a no coincidir varios de ellos sobre el campo con la casaca granate, el sentimiento de amor por el club les hace cada año reencontrarse y recordar las anécdotas del pasado bajo el color que a todos les une. Más información

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