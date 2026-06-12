Rafa Vázquez

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El CEIP Álvarez Limeses acerca el eclipse de 2026 a las personas con discapacidad visual

El CEIP Álvarez Limeses de Pontevedra fue galardonado por la Xunta de Galicia por el proyecto «Eclipse 2026. Un fenómeno para todos os sentidos». Coordinado por la profesora Tania Martínez, busca hacer accesible el eclipse de 2026 a personas con discapacidad visual mediante un podcast, sonificación de fenómenos astronómicos, letreros en Braille, códigos QR y reproducciones táctiles. La idea surgió tras una conferencia del astrofísico Enrique Pérez Montero. El alumnado investigó, escribió y grabó el podcast, además de diseñar materiales divulgativos, aprendiendo cómo observar el eclipse de forma segura e inclusiva. Más información